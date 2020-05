أعلنت، المنظمة الدولية للهجرة، الاثنين، تصدقها بمواد غذائية على أكثر من 350 مهاجرًا في طرابلس، وذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي.

وأكدت المنظمة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنها تواصل تقييم احتياجات جميع المدنيين المعرضين للخطر في ليبيا لتقديم المساعدات اللازمة لهم، على حد قولها.

The post الدولية للهجرة” تتصدق بمواد غذائية على أكثر من 350 مهاجرا في طرابلس appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24