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مصرف شمال إفريقيا يشرع في توزيع السيولة النقدية

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مصرف شمال إفريقيا لعملائه ممن يمتلكون حسابات في فرع “قصر بن غشير” جنوب طرابلس عن توفر السيولة النقدية بسقف سحب قدره 2000 دينار للفرد ابتداء من غد الثلاثاء وحتى الخميس من هذا الأسبوع.

وطالبت إدارة المصرف بضرورة اتخاذ إجراءات الوقاية من عدوى فيروس كورونا مطالبة بارتداء الكمامات والقفازات والحفاظ على المسافة الآمنة بين العملاء.

وكانت إدارة مصرف شمال إفريقيا قد أعلنت عن عودة عمل منظومة نقاط البيع التي تعطلت الأيام الماضية بسبب انهيار الشبكة العامة للكهرباء وأطلق “شمال إفريقيا” خدمة تحويل الأموال عبر تطبيق موبي ناب في إطار تعزيز الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين لضمان التباعد الاجتماعي وعدم التسبب في حالات ازدحام داخل فروع المصرف.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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