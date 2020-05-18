المجلس الرئاسي يعقد اجتماعاً لبحث تطورات الأوضاع في البلاد

عقد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق اليوم الاثنين اجتماعاً، برئاسة فائز السراج ، وحضور نائبي الرئيس أحمد معيتيق، عبد السلام كاجمان، وعضوي المجلس محمد عماري زايد وأحمد حمزة.

ووفق المكتب الاعلامي لحكومة الوفاق تناول الاجتماع مستجدات الأوضاع في البلاد، حيث عرض السراج تطورات الموقف العسكري على جبهات القتال، وعملية السيطرة على قاعدة الوطية العسكرية الاستراتيجية التي نفذت في وقت مبكر من صباح اليوم.

من ناحية أخرى أطلع السراج أعضاء المجلس على نتائج اتصالاته الهاتفية مع عدد من الرؤساء وكبار المسؤولين الدوليين، كما جرى تقييم للموقف الدولي تجاه الأزمة الليبية.

على صعيد آخر تابع الاجتماع الجهود المبذولة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19) ومدى الالتزام تنفيذ الإجراءات الاحترازية المتخذة.