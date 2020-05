قال

وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة اليوم الاثنين إن حفتر لم يعد

أمامه من خيار سوى الاستسلام أو الانتحار.

وأضاف

باشاغا أن الهزائم قد تداع على الجيش من كل اتجاه في إشارة إلى سيطرة قوات الوفاق

على قاعدة عقبة بن نافع “الوطية”.

