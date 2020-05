أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الاثنين، أن الشبكة الكهربائية بدأت في الاستقرار، وسوف تشهد تحسنا كبيرا اعتبارا من الليلة، وذلك بعد عودة جميع وحدات التوليد ودخولها على الشبكة بالإضافة إلى إنخفاض درجات الحرارة.

