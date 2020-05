امغيب: لابد من إجراء تحليل DNA إلى الليبيين الفرحين بالغزو التركي لمعرفة إلى من ينتمي هؤلاء

استنكر عضو مجلس النواب، سعيد امغيب، الإثنين، فرح بعض الليبيين، بالغزو التركي للبلاد.

وقال امغيب، في تدوينة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن فرح القطريين والأتراك ليس مثيرا للدهشة، ولكن الاندهاش من بعض من يدعون أنهم أبناء الوطن، مطالبا بإجراء تحليل DNA لهم عقب طرد الأتراك من البلاد وسيطرة الجيش على كافة المناطق، حتى يتم التأكد إلى من ينتمي هؤلاء.

