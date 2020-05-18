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امغيب: لابد من إجراء تحليل DNA إلى الليبيين الفرحين بالغزو التركي لمعرفة إلى من ينتمي هؤلاء

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

استنكر عضو مجلس النواب، سعيد امغيب، الإثنين، فرح بعض الليبيين، بالغزو التركي للبلاد.

وقال امغيب، في تدوينة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن فرح القطريين والأتراك ليس مثيرا للدهشة، ولكن الاندهاش من بعض من يدعون أنهم أبناء الوطن، مطالبا بإجراء تحليل DNA لهم عقب طرد الأتراك من البلاد وسيطرة الجيش على كافة المناطق، حتى يتم التأكد إلى من ينتمي هؤلاء.

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قناة ليبيا 24

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تعليقات

  • The diseased Turks are only in Misrata plus the new born children (DNA) in Misrata (mini-Turkey) will for sure carry Italian, Chadian, Qatari & Syrian since savages & soulless, traitors always get married among themselves as in the Mafia model

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  • هولاء بقايا معاهدة أوشي لوزان بقايا أتراك تعهدت إيطاليا بإبقائهم مقابل تسليم تركيا ليبيا لإيطاليا منهم استوطن مصراتة ومنهم في طرابلس سوق الجمعة وتاجوراء ومنهم في الزاوية وغريان يكنون العداء للعرب وهذا وين طلع حقدهم فأنتبهوا ياعرب

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    • فعلا هم اعداء انجاس اعوذ بالله منهم سلاسة عدائية كافرة ويبدو انهم هم سبب ضعف ليبيا من زمان اذا كان هذا طبعهم لا دين لا ملة

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