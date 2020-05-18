الرئاسي: السفير الإيطالي قدم لنا التهاني بمناسبة تحرير قاعدة الوطية

ليبيا – كشفت إدارة الاعلام والتواصل بالمجلس الرئاسي اليوم الاثنين عن تقديم السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشيني التهاني للمجلس الرئاسي على ما وصفه بـ”تحرير قاعدة الوطية وعودتها لحضن الوطن”، موضحاً بأن أمن واستقرار ايطاليا من أمن واستقرار ليبيا بحسب المصدر.

تصريحات السفير الإيطالي تمت خلال لقائه بحسب المصدر مع عضو الرئاسي ” أحمد حمزة”، صباح اليوم ، مشيداً بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومة الوفاق في مواجهة جائحة فيروس ” كورونا”، والنتائج التي حققتها لمنع الإصابة.

وتناول اللقاء، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء بطرابلس، أوجه التعاون المشترك بين البلدين في جميع المجالات، لاسيما الاقتصادية والأمنية وملف الهجرة غير الشرعية، والخطوات العملية التي يجب اتخاذها لحل الملف بشكل نهائي وإيقاف تدفق المهاجرين من دول المصدر.

ومن جانبه أعرب حمزة، عن امتنان حكومة الوفاق للدعم الذي تلقته من الحكومة الإيطالية في حربها ضد الإرهاب أثناء عملية البنيان المرصوص وإجهاض مشروع الدولة الإسلامية “داعش”، في سرت، وكذلك علاجها لجرحى العملية، وإقامة المستشفى الميداني بمدينة مصراتة.

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