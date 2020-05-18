اللواء المسماري يكشف حقيقة التصريحات المنسوبة إليه بشأن الانسحاب من الوطية

نفت الصفحة الرسمية للناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري، جميع التصريحات المنسوبة إليه، وتناقلتها وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق.

وأكدت الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اليوم الإثنين أن اللواء المسماري لم يصدر أي تصريح وكل ما نقل عنه تلفيق.

وكانت وسائل إعلام موالية للحكومة الوفاق وصفحات مزورة على مواقع التواصل الاجتماعي قد نقلت تصريحات منسوبة إلى اللواء أحمد المسماري، بشأن انسحاب القوات المسلحة العربية الليبية من قاعدة الوطية.

وكان مصدر عسكري، قد أكد اليوم الاثنين، أن عناصر من المليشيات التابعة لحكومة فائز السراج، مدعومة بغطاء جوي للغزاة الأتراك، دخلت قاعدة عقبة بن نافع الجوية «الوطية».

وقال المصدر، في تصريحات له: “أكثر من 100 غارة جوية للطيران التركي المسير على مدار الأيام الماضية؛ مهدت للمليشيات دخول القاعدة الجوية”.

وأضاف أن “المليشيات التي دخلت لقاعدة الوطية، تتكون من عناصر مسلحة من مدن الزاوية ومصراتة وزوارة، واقتحمت القاعدة بعد 100 غارة جوية للغزاة الأتراك”.

وتابع:” القوات المسلحة انسحبت من داخل القاعدة بكامل عتادها وأفرادها منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين”.