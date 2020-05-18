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المسماري ينفي التعليق على سيطرة قوات الوفاق على قاعدة الوطية

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

نفى الناطق باسم قوات القيادة العامة اللواء أحمد المسماري، صدور أي تعليق منه حول سيطرة قوات حكومة الوفاق على قاعدة الوطية العسكرية.

وأرفق المسماري كلماته بصورة تضم تصريحات منسوبه له، معلقا أن «كل ما نقل عنه تلفيق»، وذلك في بيان له اليوم.

وفي وقت سابق من الإثنين، أعلن القائد الأعلى للجيش في حكومة الوفاق، رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، سيطرة قوات حكومة الوفاق على قاعدة الوطية  (140 كيلومترا جنوب غرب طرابلس).

وقال في بيان «نعلن بكل فخر واعتزاز تحرير قاعدة الوطية العسكرية»، لتنضم إلى «المدن المحررة» في الساحل الغربي، حسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • دور المسمارى قادم بعد ان يتم دك الموجود داخل القاعدة بالطائرات حتى لايفلت منهم احد وستعود قوات الجيش لتطهيرها منهم بنفس اسلوب قاعدة اليرموك من قبل انسحاب تكتيكى لدخول المليشيات ثم دكهم بالطائرات ثم العودة من جديد والحصول على غنائم واسرى من الخرفان تكتيك عسكرى يتكرر مائة مرة والاغبياء لايتعلمون الدرس

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