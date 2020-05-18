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بعد احتلال الوطية.. كاتب قطري: «الأحرار» سطروا انتصارات على «حفتر»

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال الكاتب الصحفي القطري، جابر الحرمي، اليوم الإثنين، إن انكسار ما اسماه بـ”مشروع الثورة المضادة” على أسوار ليبيا سيكون منعطفًا هامًا في اندحار هذا المشروع وداعموه في مواطن أخرى، على حد تعبيره.

وأضاف “الحرمي” في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” لا قدر الله لو كتب لهذا المشروع النجاح لدفعت الشعوب آلامًا جديدة خاصة شعوب المغرب العربي وما جاورها”، على حد قوله.

ووجه التحية لمن وصفهم بـ”أبطال وأحرار ليبيا”، مؤكدًا أنهم يسطّرون انتصارات على “حفتر” وأعوانه- في إشارة إلى قائد الجيش الوطني الليبي.

وكان مصدر عسكري، قد أكد اليوم الاثنين، أن عناصر من المليشيات التابعة لحكومة فائز السراج، مدعومة بغطاء جوي للغزاة الأتراك، دخلت قاعدة عقبة بن نافع الجوية «الوطية».

وقال المصدر، في تصريحات له: “أكثر من 100 غارة جوية للطيران التركي المسير على مدار الأيام الماضية؛ مهدت للمليشيات دخول القاعدة الجوية”.

وأضاف أن “المليشيات التي دخلت لقاعدة الوطية، تتكون من عناصر مسلحة من مدن الزاوية ومصراتة وزوارة، واقتحمت القاعدة بعد 100 غارة جوية للغزاة الأتراك”.

وتابع:” القوات المسلحة انسحبت من داخل القاعدة بكامل عتادها وأفرادها منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • العبرة بالنهاية ياحمار فالحرب خدعة فالخرفان دخلت مصيدة كل احداثياتها معلومة لنسور الجو الذين يفومون الان بسحقهم داخلها وسيعود الجيش الوطنى للقاعدة بعد تنظيفها من جيف من تسموهم احرار ياحمار وهم كام صرصار فالحرب خدعة وبنفس اسلوب اليرموك سيتكرر فى الوطية كر وفر يدخل الجيش ليحصل على غنائم واسرى وينسحب تكتيكيا اكثر من مرة ليعطى فرصة للطيور الابابيل والخير كثير هذه المرة قاعدة مكشوفة فى الصحراء من يفر يتم اصطياده جوا

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