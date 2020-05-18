بعد احتلال الوطية.. أردوغان: الفوز لنا لأن سياستنا واضحة

زعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، أن سياسة بلاده في ليبيا واضحة ولا يمكن لأحد أن ينتقدها.

وقال الرئيس التركي، في كلمة له نقلتها فضائية “TRT عربي”، أن أنقرة تقدم الدعم لجميع الشعوب المظلومة ضد الديكتاتوريين والقيادات التي تحاول مص دماء هؤلاء الشعوب، على حد تعبيره.

وادعى أردوغان:” لن تجد هذه القوى فرصة من أجل إنجاح مساعيهم وإدخال تركيا في معمعة وبعون الله في الفترة المقبلة سنقوم بدحر كل هذه القوى وسيكون الانتصار والفوز لنا والهزيمة لمن يقوم بإحاكة المؤامرات ضد تركيا”.

وكان مصدر عسكري، قد أكد اليوم الاثنين، أن عناصر من المليشيات التابعة لحكومة فائز السراج، مدعومة بغطاء جوي للغزاة الأتراك، دخلت قاعدة عقبة بن نافع الجوية «الوطية».

وقال المصدر، في تصريحات له: “أكثر من 100 غارة جوية للطيران التركي المسير على مدار الأيام الماضية؛ مهدت للمليشيات دخول القاعدة الجوية”.

وأضاف أن “المليشيات التي دخلت لقاعدة الوطية، تتكون من عناصر مسلحة من مدن الزاوية ومصراتة وزوارة، واقتحمت القاعدة بعد 100 غارة جوية للغزاة الأتراك”.

وتابع:” القوات المسلحة انسحبت من داخل القاعدة بكامل عتادها وأفرادها منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين”.