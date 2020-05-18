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بعد احتلال الوطية.. أردوغان: الفوز لنا لأن سياستنا واضحة

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، أن سياسة بلاده في ليبيا واضحة ولا يمكن لأحد أن ينتقدها.

وقال الرئيس التركي، في كلمة له نقلتها فضائية “TRT عربي”، أن أنقرة تقدم الدعم لجميع الشعوب المظلومة ضد الديكتاتوريين والقيادات التي تحاول مص دماء هؤلاء الشعوب، على حد تعبيره.

وادعى أردوغان:” لن تجد هذه القوى فرصة من أجل إنجاح مساعيهم وإدخال تركيا في معمعة وبعون الله في الفترة المقبلة سنقوم بدحر كل هذه القوى وسيكون الانتصار والفوز لنا والهزيمة لمن يقوم بإحاكة المؤامرات ضد تركيا”.

وكان مصدر عسكري، قد أكد اليوم الاثنين، أن عناصر من المليشيات التابعة لحكومة فائز السراج، مدعومة بغطاء جوي للغزاة الأتراك، دخلت قاعدة عقبة بن نافع الجوية «الوطية».

وقال المصدر، في تصريحات له: “أكثر من 100 غارة جوية للطيران التركي المسير على مدار الأيام الماضية؛ مهدت للمليشيات دخول القاعدة الجوية”.

وأضاف أن “المليشيات التي دخلت لقاعدة الوطية، تتكون من عناصر مسلحة من مدن الزاوية ومصراتة وزوارة، واقتحمت القاعدة بعد 100 غارة جوية للغزاة الأتراك”.

وتابع:” القوات المسلحة انسحبت من داخل القاعدة بكامل عتادها وأفرادها منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين”.

الوسوم

الوطية

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • العبرة بالنهاية ياشنبو انت وقعت فى المصيدة والان يتم دك كلابك فى قاعدة الوطية بعد انسحاب قوات الجيش وستعود اليه بهد تطهيرها من الجيف العثمانية انتظر للغد وانت تشوف

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  • Avatar يقول الشعب الليبي=حفتر، حفتر=الشعب الليبي...معادلة وطنية ليبية بطولية دكت مضاجع الاخوان المفلسين ، عملااااااااااء تركيا:

    الشعوب لاتهزم والحرب سجال

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  • Avatar يقول د ا ع لأهلنا بليبيا الشقيقة ان شاء الله سيهزم الجمع ويولون الدبر- سياسة اردوغان واضحة فهو لص وحرامي بترول دولي:

    الحرامي اردوغان يقول الحقيقة
    وهي ان سياسته واضحة فهو

    كما يعلم العالم حرامي بترول وسخ

    قبرص شاهدة عليه
    وايبيا اكدت ذلك والوسخ السراج سراق
    ليبيا اكد له ذلك
    فالكلب السراق لا ينس ان اردوغان هو
    الذي دفع له وباقي العصابة اغا
    اموال الرشاوي بالصخيرات
    وهذا السراق العرق التركي الواطي الذي لا يقبله الشعب العربي الليبي
    يجب ان يمحي مع عصابته والوساخة التركية الاردوغانية
    وقريبا وانت تعرف تاريخنا هو سحق
    الكلاب العثمانين اينما وجدوا

    ونصر الله قريب آمين

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