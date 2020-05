تعليم الوفاق تبحث عودة الدراسة ببلديات المنطقة الوسطى

بحثت وزارة التعليم في حكومة الوفاق غير

المعتمدة أمس الاثنين تحضيرات استئناف الدراسة في المنطقة الوسطى التي تشمل بلديات

الخمس ومصراتة وزليتن وقصر الأخيار.

وأوضحت الوزارة في منشور عبر صحفتها على

موقع “فيسبوك” أن وكيلها لشؤون الديوان والتعليم عادل جمعة التقى مع

مراقبي التعليم في تلك البلديات وناقش الاستعدادات والتحضيرات المتخدة من طرفهم

لاستئناف الدراسة، بعد إعلان الوزارة عن العودة التدريجية للطلاب إلى المدارس في

13 يونيو المقبل.

وتناول الاجتماع

الذي عقد بمقر ديوان الوزارة بطرابلس ، مناقشة الترتيبات النهائية لعودة الشريحة

الأولى من طلبة المدارس بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي والمتمثلة في طلبة

شهادتي إتمام المرحلتين والتي من المقرر أن تنطلق ابتداء من يوم الـ 13 من شهر

يونيو المقبل، كما تناول مناقشة الإجراءات والتدابير الوقائية التي سيتم تنفيذها

مع بداية وطيلة أيام استئناف الدراسة بالمدارس، بالإضافة إلى التعرف على أهم

الصعوبات والمشاكل التي تواجه المراقبات في تنفيذ ذلك.

