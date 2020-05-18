صنع الله يجتمع بلجنتي الإدارة الجديدة والقديمة لشركة الزاوية لتكرير النفط

التقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، الإثنين، برئيس وأعضاء لجنتي الإدارة الجديدة والسابقة لشركة الزاوية لتكرير النفط، عقب الانتهاء من مراسم التسليم والتسلم بين لجنتي الإدارة بمقرّ المؤسسة بالعاصمة طرابلس، بحضور رئيس لجنة الادارة السابق علي قنوص، والرئيس الجديد للشركة الصادق الجرمي.

وبحسب بيان للمؤسسة الإثنين، أثنى صنع الله على «الجهود الكبيرة التي بُذِلت من قبل لجنة الإدارة السابقة»، والذين تقدّموا بدورهم بالشكر للمؤسسة على «الدعم الذي قدّمته» لهم طيلة فترة إدارتهم للشركة، متمنّين لزملائهم بلجنة الإدارة الجديدة كل التوفيق.

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وأوضح صنع الله أن إعادة تشكيل لجان الإدارة بشركات القطاع، هو إجراء تتطلبه المرحلة بضخ دماء جديدة، و«عناصر وطنية شابّة»، لضمان استمرارية قطاع النفط بالنسق المطلوب.

وقال صنع الله إن «قطاع النفط في ليبيا يمتاز عن باقي القطاعات الأخرى بأنه يعمل بروح الفريق الواحد، وكعائلة واحدة»، مضيفا أن العاملين بقطاع النفط أثبتوا للجميع بأنهم حماةً لاقتصاد الوطن بالرغم من الظروف الصعبة للغاية التي يمر بها الوطن.

وأضاف أن «الزاوية لتكرير النفط» شركة عملاقة تزخر بخبرات وطنية ذات مقدرة فنية رفيعة وستمكنها من تحقيق مستهدفاتها.

وأكد صنع الله ضرورة وضع خطة لتطوير البنية التحتية وإيجاد حلول لمشاكل الطاقة الكهربائية بالشركة وإعادة تشغيل مصنع خلط الزيوت، لتحقيق الأرباح المطلوبة للشركة، وكذلك إصلاح وتطوير أنظمة التحكم الآلي، مع الاخذ في الاعتبار ترشيد الصرف دون المخاطرة بسلامة العمليات لحين تحسن الأوضاع المالية ورجوعها إلى نصابها، مع التأكيد على المحافظة على العلاقة الوطيدة مع شركات القطاع وبالأخص مع شركة البريقة لتسويق النفط.

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