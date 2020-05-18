اخبار ليبيا الان

«خارجية الوفاق»: سنستغل «الوطية» للضغط على المجتمع الدولي

تم النشر منذُ 4 ساعات
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال المدعو محمد القبلاوي، الناطق باسم وزارة الخارجية في حكومة الوفاق، إن السيطرة على قاعدة الوطية الجوية، وإعادتها إلى ما وصفها بـ”شرعية حكومة الوفاق” انتصار كبير، على حد قوله.

وزعم “القبلاوي” في مداخلة هاتفية بقناة “ليبيا الأحرار”، الموالية لجماعة الإخوان المدرجة على قائمة الإرهاب في ليبيا، أن الانتصار سيكون أكبر بعد انتهاء كا وصفه بـ”المشروع الاستبدادي”.

وتابع:” التقدم الميداني والعمليات الميدانية تفسح المجال للمناورة السياسية، والضغط في الملف السياسي عبر القنوات الدبلوماسية، ووزارة الخارجية تعمل جاهدة على استثمار هذا الانتصار الميداني، للضغط في المحافل الدولية لإدانة ما وصفه بـ”العدوان من قبل مجلس الأمن، والمجتمع الدولي”، على حد تعبيره.

وواصل زعمه قائلا إن حكومته تعمل على مقاضاة كل من تسبب في سفك دماء الليبيين، وعدم وجود الإرادة الدولية الحقيقية لإدانة العدوان والضغط على الدول الداعمة حفتر.

وكان مصدر عسكري، قد أكد اليوم الاثنين، أن عناصر من المليشيات التابعة لحكومة فائز السراج، مدعومة بغطاء جوي للغزاة الأتراك، دخلت قاعدة عقبة بن نافع الجوية «الوطية».

وقال المصدر، في تصريحات له: “أكثر من 100 غارة جوية للطيران التركي المسير على مدار الأيام الماضية؛ مهدت للمليشيات دخول القاعدة الجوية”.
وأضاف أن “المليشيات التي دخلت لقاعدة الوطية، تتكون من عناصر مسلحة من مدن الزاوية ومصراتة وزوارة، واقتحمت القاعدة بعد 100 غارة جوية للغزاة الأتراك”.

وتابع:” القوات المسلحة انسحبت من داخل القاعدة بكامل عتادها وأفرادها منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين”.

الوسوم

الاحتلال القبلاوي المجتمع الدولي الوطية ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • هل تعتقد انها قاعدة اسرائيلية او امريكية او تتبع الامم المتحدة -انها قاعدة في الصحراء مملؤة بالافاعي والشمس الحارقة – لا تصلح حن لرعي الابل – تضغط على المجتمع الدولي بقطعة من الصحراء -انك غبي وتافه وقد جلب لكم سيدكم واميركم حاكم المجرمين
    الاتراك سلة من الغباء – هؤلاء هم سياسيو ليبيا

    رد

  • ياحمار انها مقبرة لكلاب اردوغان الان يتم دكها باسراب الطيور الابابيل فهى هدف مثالى للجيش الوطنى بعيد عن السكان ملئ بالجرذان من كل مكان تصفيتهم هناك تطهر المنطقة الغربية منهم

    رد

    • لا يوجد استغلال لقاعدة عسكرية – هذه المواضيع او أي إنجاز عسكري او مدتي لادارًة حكومة الوفاق العربي – يجب استثماره داخليا –
      يعني توفير الصيانة العامة وتوفير المعدات اللازمة والتامين الامني والعسكري للمكان – وليس الفرح والاحتفال مبكرا باشياء بسيطة مثل هذه .
      الان على ادارة حكومة الوفاق الابتعاد عن الاّراء الحزبية – والتعامل مع المواضيع بجدية وبعيدا عن غوغاءية الاحزاب التي لا تنتهي .واكثرهم فَاسِقُون .
      .. اذا كانت المصلحة وطنية بشكل عام وشامل وتقوم بدعم موقف الادارة وترسيخ موسسات الدولة وحمايتها بالشكل المطلوب . دون التفريط او الاستهانة بالعدو – وبما يحدث داخل البلاد من تدخلات خارحية وانقلاب الموازين والاراء بين يوم وليلة وعدم التباث على الرايء الصاءب والعملي الذي يهم المصلحة العامة لادارًة الحكومة لحماية موسسات الدولة الليبية واحترامها .

      رد