اخبار ليبيا الان

«السويحلي»: السيطرة على الوطية جاءت بتضحيات «شهداء البركان»

تم النشر منذُ ساعة واحدة
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عبدالرحمن السويحلي، رئيس المجلس الاستشاري للدولة السابق، إنه يبارك سيطرة «بركان الغضب»- في إشارة إلى مليشيات حكومة الوفاق- على قاعدة الوطية الجوية التي انسحب منها الجيش الوطني الليبي.

وتابع السويحلي في منشور له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” نبارك لأبطال البركان انتصاراتهم العظيمة في الوطية وجنوب طرابلس ضد ما أسماهم “مليشيات حفتر”، على حد تعبيره.

وزعم السويحلي أن هذه الانتصارات جاءت تتويجًا لملاحم وتضحيات ما وصفهم بـ”شهداء ورجال البركان” الذين سنبقى مدينون لهم، وهم مصدر فخرنا.

وادعى أن دحر ما وصفه بـ”العدوان” واقتلاع جذور مشروع عودة منظومة القهر والاستبداد هدف لن نتراجع عنه.

وكان مصدر عسكري، قد أكد اليوم الاثنين، أن عناصر من المليشيات التابعة لحكومة فائز السراج، مدعومة بغطاء جوي للغزاة الأتراك، دخلت قاعدة عقبة بن نافع الجوية «الوطية».

وقال المصدر، في تصريحات له: “أكثر من 100 غارة جوية للطيران التركي المسير على مدار الأيام الماضية؛ مهدت للمليشيات دخول القاعدة الجوية”.

وأضاف أن “المليشيات التي دخلت لقاعدة الوطية، تتكون من عناصر مسلحة من مدن الزاوية ومصراتة وزوارة، واقتحمت القاعدة بعد 100 غارة جوية للغزاة الأتراك”.

وتابع:” القوات المسلحة انسحبت من داخل القاعدة بكامل عتادها وأفرادها منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين”.

 

الوسوم

السويحلي السيطرة الغزو التركي بركان الغضب ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • أنظر ودقق في وجه الحمار اللي فيه ؟؟؟؟… شوف هذا الحلوف كيف يتفاخر بقتل تركيا لجنود من جيش بلاده شوف هالسافل الكرغلي مجهول من احفاد ابناء الرقيق الأبيض ( أبناء جواري رجال الدوله العثمانيه التي في العاده الجده ليبيه معروفه ولكن الجد كل ماهو متوفر حوله انه تركي ولكن أي من الاتراك ذاك الذي يصعب تحديده)

    رد

  • العبرة بالنهاية ياحمار فالوطية مصيدة للجرذان مثالية حيث يقوم الان الطيران بدك القاعدة ومن حولها والجرذان من كلاب النار تتساقط ووصول 20 جثة لزوارة ياخسارة على الغباوة لما اخسر فى هذه القاعدة المئات مما يسهل مهام الجيش الوطنى بالمحاور الرئيسية فى طرابلس فسحب الف الية مدرعة من القاعدة لو استخدمت فى محور ابوقرين مع غطاء جوى تكفى للسيطرة على مصراته وهى اهم الف مرة من الصحراء الغربية

    رد

  • الوطية هدف مثالى لنسور الجو فهى مكشوفة من جميع الجهات من يفر منها يتم اصطياده جوا واتمنى عقب الضربات الجوية ان تعمل القوات الخاصة على اصطياد اى ضابط تركى يكون بالقاعدة لكسر انف اردوغان عندما يتم اسر احد من جيش الدعارة التركى او الحصول على جثث لجنوده لاذلاله

    رد