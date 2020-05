“بيدرسن” يؤكد إرسال الكثير من المرتزقة من سوريا إلى ليبيا

أكد المبعوث الأممي إلى سوريا “جير بيدرسن”، اليوم

الثلاثاء، أن عدم الاستقرار في سوريا يؤثر على النزاعات في ليبيا.

وأضاف بيدرسن، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي الذي تم تنظيمه عن طريق مؤتمر بالفيديو، أن هناك تقارير تفيد بأنه تم إرسال الكثير

من المحاربين في سوريا إلى ليبيا للقتال على جانبي الصراع هناك.

وأكد المبعوث الأممي إلى سوريا، أن عدم الاستقرار في

سوريا يؤثر أيضًا على الوضع في مناطق أخرى، بما في ذلك ليبيا.

