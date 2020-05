أعلن المتحدث باسم قوات الوفاق محمد قنونو اليوم

الثلاثاء أنه تم توجيه 4 ضربات جوية على أهداف في طريق الرواغة جنوب سرت.

وادعى قنونو أن الضربات نجحت في قتل وجرح 5 من أفراد

الجيش وتدمير آليتين عسكريتين وسيارة محملة بالذخائر و سيارة وقود،.

The post قنونو: توجيه 4 ضربات جوية على أهداف بطريق الرواغة جنوب سرت appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24