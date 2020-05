أعلنت غرفة

عمليات الجيش اليوم الثلاثاء، وصول 20 جثة لأفراد تابعين لقوات الوفاق إلي مستشفى

زوارة.

وأوضحت في منشور

لها عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” أن جثثا أخرى جرى نقلها إلى مدينة

الزنتان، فضلا عن عدد من الجرحى.

وأضافت أن

مستشفى صبراتة أعلنت حالة الطوارئ بينما لم تتوقف سيارات الإسعاف عن المرور بمدينة

صرمان متجهة نحو شرق ليبيا، بحسب تعبيرها.

The post غرفة عمليات الجيش تعلن وصول 20 جثة لأفراد من قوات الوفاق إلى مستشفى زوارة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24