المسماري: الوطية ستعود ولكن ليس باسم تركي كما يتردد الآن وما حدث صفحة من صفحات المعركة، والغارات الجوية على محيط القاعدة مستمر.
متابعة – بوابة إفريقيا الإخبارية |
19 May, 2020
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بالرغم من ان الجيش الوطنى لايزال يسيطر على غالبية الاراضى الليبية بما فيها اقليمى برقة وفزان وسرت ومابهم من ثروة نفطية الا ان ادارة المعركة بها اخطاء كبيرة من اول الهدنة التى جاءت والجيش فى اوج انتصاراته واذا لم تستخدم كل الاوراق لديك فالنتيجة دمار كبير فى ليبيا قبل تحريرها كما فى سوريا لهذا بجب عقد صفقات مع دول كبرى فى مجال تصدير النفط بعقود مجزية لهم مما يوفر مظلة سياسية للجيش الوطنى فى مواجهة المؤامرة الامريكية الايطالية الانجليزية للعودة لقواعدها السابقة والجيش هو العقبة بالنسبة لها فلماذا ليتم عقد صفقات مع روسيا والصين وفرنسا لمواجهة المؤامرات الخارجية
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