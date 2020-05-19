

ليبيا

المسماري: كل ما قمنا به أمس في الوطية واليوم في طرابلس محسوب عسكرياً، وسنرد على أي تهديد أمني لقواتنا متابعة – بوابة إفريقيا الإخبارية | 19 May, 2020 رابط مختصر

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا