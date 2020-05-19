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المسماري: كل ما قمنا به أمس في الوطية واليوم في طرابلس محسوب عسكرياً، وسنرد على أي تهديد أمني لقواتنا

تم النشر منذُ 29 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية


ليبيا

المسماري: كل ما قمنا به أمس في الوطية واليوم في طرابلس محسوب عسكرياً، وسنرد على أي تهديد أمني لقواتنا

متابعة – بوابة إفريقيا الإخبارية |

19 May, 2020

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بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • واضح ان هناك طبخة أمريكية تستعيد امريكا قاعدة الوطية مقابل ترتيبات معينة كما يريد السفيه الامريكى فامريكا هى من تتحكم فى تحركات حكام المسلمين وحتى جائحة الدول العربية تفعلها عندما تحتل دولة عربية وتشجب وتدين وتصمت وقت الجد ولكن ربك بالمرصاد جائحة كورونا المجنونة تقوم بالواجب فى القصاص العادل للمظلومين

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  • المهم ان يركز الجيش فى السيطرة على ابار وموانئ النفط بالسيطرة الكاملة على برقة وفزان وسرت وترهونة والباقى ليس مهما فهو بدون ثروة النفط فشنك

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  • اهم نصر هو دك المصاريت فى عقر دارهم لانهم سرطان ليبيا فإذا لم يتم إزالة هذا الورم الخبيت فإن ليبيا تبقى دائما فى خطر لقد هاجموا كل المدن الليبية وعاتوا فيها فسادا ودون مبرر لذلك سوى غطرسة بلطجية تنم عن جهل مطبق وان ظلمهم لليبيا لن يدوم طال الزمان ام قصر وسيدفع سكان هذه المدينة الثمن
    الغالى ولو بعد حين ولن يشفع لهم أحد

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