قال الناطق باسم الجيش أحمد المسماري في مؤتمر صحفي فجر

اليوم الثلاثاء، إن الجيش قرر إعادة تمركزه في محاور طرابلس بهدف فك الالتحام

والابتعاد بالمعارك عن المناطق الآهلة بالسكان في العيد.

