أكد الناطق باسم الجيش، أحمد المسماري، في مؤتمر صحفي،

فجر اليوم الثلاثاء، أن دخول قوات الوفاق إلى قاعدة عقبة بن نافع

“الوطية” كلفهم خسائر كبيرة في الجنود والآليات.

The post المسماري يؤكد تكبد قوات الوفاق خسائر كبيرة خلال دخولها إلى قاعدة عقبة بن نافع “الوطية” appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24