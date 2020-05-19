اخبار ليبيا الان

“العامة للكهرباء”..صيانة في محطة غرب طرابلس

تم النشر منذُ 40 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يواصل “رجال الكهرباء” على مستوى بلديات العاصمة طرابلس جهودهم في بناء الشبكة والحفاظ على استمرارية التيار الكهربائي خدمة للمواطن -حسب ماجاء في منشور بالصفحة الرسمية للشركة- وآخرها قيام عناصر الشركة بدائرة توزيع “انجيله” بالتعاون مع فرق الصيانة بدائرة توزيع جنزور، باستبدال وحدة حلقية ، أو ما يُعرف بـــالـــــــ”بروش” بمحطة جاهزة بمساكن محطة غرب طرابلس.

وذكرت الشركة أن الوحدة الحلقية تعرضت للاحتراق نتيجة إرتفاع درجات الحرارة، فتنادى القاطنون بمساكن محطة غرب طرابلس لمساعدة فرق الصيانة من أجل إتمام العمل، وكللت الجهود بتشغيل المحطة الجاهزة، ووصول التيار الكهربائي إلى المنازل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك