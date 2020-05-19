“العامة للكهرباء”..صيانة في محطة غرب طرابلس

يواصل “رجال الكهرباء” على مستوى بلديات العاصمة طرابلس جهودهم في بناء الشبكة والحفاظ على استمرارية التيار الكهربائي خدمة للمواطن -حسب ماجاء في منشور بالصفحة الرسمية للشركة- وآخرها قيام عناصر الشركة بدائرة توزيع “انجيله” بالتعاون مع فرق الصيانة بدائرة توزيع جنزور، باستبدال وحدة حلقية ، أو ما يُعرف بـــالـــــــ”بروش” بمحطة جاهزة بمساكن محطة غرب طرابلس.

وذكرت الشركة أن الوحدة الحلقية تعرضت للاحتراق نتيجة إرتفاع درجات الحرارة، فتنادى القاطنون بمساكن محطة غرب طرابلس لمساعدة فرق الصيانة من أجل إتمام العمل، وكللت الجهود بتشغيل المحطة الجاهزة، ووصول التيار الكهربائي إلى المنازل.

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