بنغازي..”مجلس القوارشة” يثمن دور الحكومة في إعمار المنطقة

ثمن رئيس وأعيان وحكماء المجلس المحلي “القوارشة” -التابع لبلدية بنغازي- دور الحكومة الليبية ورئيسها عبدالله الثني، معربين عن وقوفهم التام خلف شرعية مجلس النواب برئاسة المستشار عقيلة صالح، والقيادة العامة للجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر.
وأكد “مجلس القوارشة” على الدور المهم الذي اضطلعت به الحكومة في إعادة إعمار المنطقة وإنشاء عدد من المشروعات الأمنية والخدمية بها.
وأشاد المجلس بتعليمات “الثني” التي قضت بإيصال مياه النهر الصناعي للمناطق السبع الواقعة غرب بنغازي..وقال المجلس في بيانه إن “الثني” لم يكن له هدف سوى خدمة وطنه في هذا الوقت الحرج من عمر البلاد.
وأكد أعيان وحكماء القوارشة وقوفهم التام خلف مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه والقيادة العامة للجيش الوطني في حربها على الإرهاب والميليشيات المسلحة لأجل بناء دولة القانون والمؤسسات.
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