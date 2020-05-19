بنغازي..”مجلس القوارشة” يثمن دور الحكومة في إعمار المنطقة

ثمن رئيس وأعيان وحكماء المجلس المحلي “القوارشة” -التابع لبلدية بنغازي- دور الحكومة الليبية ورئيسها عبدالله الثني، معربين عن وقوفهم التام خلف شرعية مجلس النواب برئاسة المستشار عقيلة صالح، والقيادة العامة للجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر.

وأكد “مجلس القوارشة” على الدور المهم الذي اضطلعت به الحكومة في إعادة إعمار المنطقة وإنشاء عدد من المشروعات الأمنية والخدمية بها.

وأشاد المجلس بتعليمات “الثني” التي قضت بإيصال مياه النهر الصناعي للمناطق السبع الواقعة غرب بنغازي..وقال المجلس في بيانه إن “الثني” لم يكن له هدف سوى خدمة وطنه في هذا الوقت الحرج من عمر البلاد.

وأكد أعيان وحكماء القوارشة وقوفهم التام خلف مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه والقيادة العامة للجيش الوطني في حربها على الإرهاب والميليشيات المسلحة لأجل بناء دولة القانون والمؤسسات.

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