المسماري يحذر من تحريف “قنوات الإخوان” لمؤتمره الصحفي

نوه الناطق باسم القائد العام اللواء أحمد المسماري إلى ماجاء في مؤتمره الصحفي محذراً من التأويل والتأليف والتحريف الذي أطلقته وسائط إعلامية وصفها بــ:”قنوات الإخوان المسلمين وصفحات المليشيات” عن مزاعم ما أسموه “الإنسحاب الكلي من طرابلس ” حسب وصفهم “حتى بلغ بهم العُته ترويج ترهات عن إنسحابات وهمية إلى ترهونة الوفاء بل وإلى ما بعدها” .

وقال “المسماري إن ماجاء ذكره في المؤتمر لا يحتوي أي إشارة لانسحاب من طرابلس بل إنه إعادة توزيع قوات وتموضع في المحاور القتالية مع فك الإشتباك ببعض الأحياء السكنية المكتظة بمناسبة عيد الفطر أي أنه أمر عملياتي تنظيمي بحت في نقاط محددة داخل نطاق العمليات .

وطالب المسماري الجميع : “لا تستمعوا لأبواقهم التي تحاول عابثة بث روح الإنهزام فيكم من خلال التأويل والتزييف والتلاعب بالمصطلحات ، وها نحن نؤكد مجددًا بكل عزم وإصرار وثقة خالصة أن القوات المسلحة عازمة على استكمال مشوراها الذي بدأته حتى النهاية” .

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