المسماري يكشف حقيقة انسحاب الجيش من طرابلس

أكد أحمد المسماري الناطق باسم الجيش الليبي أنه لم يتحدث خلال مؤتمره الصحفي فجر اليوم الثلاثاء عن انسحابات من العاصمة طرابلس وإنما إعادة توزيع قوات وتموضع في المحاور القتالية مع فك الاشتباك ببعض الأحياء السكنية المكتظة بمناسبة عيد الفطر، أي أنه أمر عملياتي تنظيمي بحت في نقاط محددة داخل نطاق العمليات.

وحذر المسماري عبر صفحته بموقع “فيسبوك” من التأويل والتحريف الذي “أطلقته قنوات الإخوان المسلمين وصفحات الميليشيات عن مزاعم ما أسموه الانسحاب الكلي من طرابلس حسب وصفهم”، مؤكدا أن الأمر وصل بهم إلى الترويج لوجود انسحابات لترهونة وما بعدها.

وأضاف “لا تستمعوا لأبواقهم التي تحاول عابثة بث روح الانهزام فيكم من خلال التأويل والتزييف والتلاعب بالمصطلحات”، وتابع “ها نحن نؤكد مجددًا بكل عزم وإصرار وثقة خالصة أن القوات المسلحة عازمة على استكمال مشوراها الذي بدأته حتى النهاية”.