جوزيب بوريل:”سفينة حربية وطائرة تراقبان حدود ليبيا الشمالية”

أعلن منسق السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن سفينة حربية وطائرة مراقبة كانتا بالفعل تقومان بمهام مراقبة بحرية وجوية لجمع معلومات استخبارية عن تهريب الأسلحة إلى ليبيا في إطار عملية إيريني، وفق صحيفة الغارديان البريطانية.

وأشار بوريل إلى أن القتال في ليبيا ازداد حِدةً كما ارتفع عدد الضحايا، محذراً من تحفيز جائحة كورونا للأزمات في الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي..وكان ملف ليبيا وعملية إيريني محور نقاشات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة الماضية.

يُذكر أن تركيا وحكومة الوفاق أعلنتا رفضها لعملية إيريني الأوروبية في البحر المتوسط، لدعم مراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، واعتبرتا أنها “تفتقد الشرعية، وتهدف إلى دعم الجيش الوطني بقيادة المشير حفتر الذي يتلقى أسلحته عن طريق البر والجوّ.

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