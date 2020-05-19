وكيل «تعليم الوفاق» يبحث استعدادت استئناف الدراسة في المنطقة الوسطى

بحث وكيل وزارة التعليم في حكومة الوفاق لشؤون الديوان والتعليم العام عادل استئناف الدراسة، والعودة التدريجية للطلاب إلى مدارس بلديات المنطقة الوسطى، وتضم الخمس، ومصراتة، وزليتن، وقصر الأخيار.
جاء ذلك في لقاء جمعه مع عدد من مراقبي التعليم ببلديات بديوان الوزارة أمس الإثنين، إذ تناول الاجتماع الترتيبات النهائية لعودة الشريحة الأولى من طلبة المدارس بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي والمتمثلة في طلبة شهادتي إتمام المرحلتين، والتي من المقرر أن تنطلق ابتداء من يوم الـ 13 من شهر يونيو المقبل، حسب بيان بلدية زليتن على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
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وناقش المجتمعون الإجراءات والتدابير الوقائية التي ستنفذ مع بداية وطيلة أيام استئناف الدراسة بالمدارس، إضافة إلى التعرف على أهم الصعوبات والمشاكل التي تواجه المراقبات في تنفيذ ذلك.
ودعا جمعة إلى حشد الدعم وتكثيف الجهود سواء من مراقبي التعليم أو مديري المدارس أو المعلمين أو أولياء الأمور لضمان عودة صحية و آمنة للطلاب، مجددا تأكيده أهمية عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة، وشدد على ضرورة توفير البيئة التعليمية الصحية والمناسبة.
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