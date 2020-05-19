صحيفة إيطالية: «السراج» يستعد لتوقيع اتفاقية عسكرية جديدة مع دولة ليست أوروبية 

أكدت صحيفة لا ستامبا الإيطالية، نقلًا عن مصادر موثوقة أن «السراج» يستعد لتوقيع اتفاقية عسكرية جديدة مع حليف استراتيجي في المنطقة على غرار الاتفاقية الموقعة مع تركيا.

وأكدت الصحيفة الإيطالية في تقرير لها طالعته «الساعة 24»، اليوم الثلاثاء، أن الدولة المعنية ليست أوروبية، وأنه لن يتم الهجوم على ترهونة بسبب وجود العديد من أبنائها في العاصمة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن “حكومة الوفاق سيطرت على قاعدة الوطية، وهو ما يعني استعادة السيطرة على جميع الحزام الغربي الساحلي وشبه الساحلي تقريبًا ، بينما تمثل أنقرة أول مرفق دعم عسكري مثبت على الشاطئ الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط ​​وفقًا لمشروع الذاكرة العثماني الغالي جدًا على رجب طيب أردوغان”.

وأكدت الصحيفة الإيطالية، أنه فيما يخص مدينة ترهونة، فمن المحتمل ألا تحاول قوات الوفاق الهجوم الآن لأنه سيكون حمام دم”، لافتة إلى أنه: “يأتي جزء كبير من سكان طرابلس من ترهونة، لذا فهم بالتأكيد لا يريدون المخاطرة برؤية مذبحة في مكانها الأصلي”.

وأوضحت الصحيفة، أن “قوات الوفاق تأمل بالأحرى أن يؤدي الحصار إلى تغييرات داخلية مع ثورة سكانية وتحول كبير في دعم الحكومة، وبهذا المعنى، يمكن أن يكون للاتفاق العسكري الجديد تأثير لأنه في مواجهة فرضية زيادة التعزيز في مجال طرابلس”،علاوة على ذلك، “إذا لم تتعلق الاتفاقية الجديدة بدولة أوروبية، فمن المقرر أن تقطع الاتحاد من المدارات الليبية، مما يمثل لإيطاليا خطوة أخرى إلى الوراء في العلاقات مع ليبيا، أهم ملف لها في السياسة الدولية”.