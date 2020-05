أوحيدة : يجب تفعيل قاعدتي الكفرة وسبها

قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة ، الثلاثاء، إن قاعدتي الكفرة وسبها لا تقلان أهمية عن قاعدة عقبة بن نافع “الوطية” والجفرة.

وأضاف أوحيدة في تدوينة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه يجب تفعيل قاعدتي الكفرة وسبها بكل الإمكانيات الاستطلاعية والقتالية، مشيرا إلى أن الجنوب في خطر.

وكان الناطق باسم الجيش أحمد المسماري أعلن صباح اليوم، أن خروج القوات من قاعدة عقبة بن نافع “الوطية”، تم اتخاذه منذ فترة طويلة.

