أردوغان: على كل من يدعم معارضي تركيا في ليبيا مراجعة سياساته.. وسننهي بناء تركيا الكبيرة

ليبيا – أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أي مشروع سياسي أو اقتصادي بالمنطقة يستبعد تركيا مصيره الفشل.

أردوغان وفي كلمة عقب ترؤسه اجتماع الحكومة الذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس وفقاً لوكالة “الأناضول” التركية أمس الاثنين قال:” تركيا دولة قوية ولها جذور تاريخية وتأثيرين سياسي وإنساني”.

وأردف:” أدعو كل من ينهج سياسية دعم معارضي تركيا من سوريا إلى ليبيا لمراجعة سياستهم في أقرب وقت”.

وتابع زاعما :” فيما يظهر بشكل واضح توجه العالم نحو تغير جديد ندعو من يقف بجانب الإرهابيين الملطخة أيديهم بالدماء ضد تركيا والمستبدين الذين يقتلون شعوبهم واللوبيات الانتهازية إلى رؤية الحقيقة”.

واستطرد:” لا وجود لفرصة نجاح أي مشروع أو خطة أو تجمع اقتصادي وسياسي بالمنطقة والعالم تُستبعد تركيا منه”.

وأفاد بأنه “يمكن رؤية هذه الحقيقة من البلقان إلى البحر المتوسط ومن شمال إفريقيا إلى جنوبها”.

واختتم قائلا: “في ظل هذه الحقائق سننهي إن شاء الله بناء تركيا الكبيرة والقوية”.

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