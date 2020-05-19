مصدر يكشف لـ218 كواليس أحداث الوطية ولقاء سريا للمشير

تقرير 218

دون أن تطلق رصاصة واحدة قوات الوفاق دخلت قاعدة الوطية الجوية وسيطرت عليها كاملة. هذا هو المشهد الرئيس العام للتطورات العسكرية في ليبيا.

وللوصول إلى حقيقة ما حدث تحققت 218 من تفاصيل ما حدث لمكان لا يقل أهمية عن مواقع استراتيجية أخرى بالنسبة للجيش وقوات الوفاق.

فقد تحصلت القناة على رواية تبدد كل ما قيل بشأن معركة الوطية وما شوهد أيضا في بعض الفيديوهات حول السلاح الذي قالت الوفاق إنها غنمته من الجيش بعد أن تركه وانسحب من القاعدة.

تبدأ القصة قبل أيام من سيطرة قوات الوفاق على الوطية إذ كشف المصدر للقناة أن أوامر بالانسحاب صدرت من القيادة العامة للقوات المرابطة في القاعدة قبل ثلاثة أيام وتم تنفيذها على مراحل مع سحب 1000 آلية باتجاه الزنتان والرجبان وترهونة على ثلاث دفعات.

تركت القاعدة خالية لا سلاح فيها ولا ذخيرة وما تم عرضه في فيديوهات الوفاق بحسب الراوي هو قذائف طائرات ميراج متهالكة وطائرات سوخوي وميراج وميغ خارج الخدمة منذ 2011.

وأضاف المصدر أن ما تم عرضه من ذخائر يعد مسرحية تم التحضير لها مسبقا وما هي إلا ذخائر للوفاق لافتا إلى أنهم يملكون كافة إحداثيات القاعدة الأمر الذي سيغير اللعبة وباستطاعة الجيش قصفها متى أراد.

عزز الراوي قصته بآخر لقاء سري عقده المشير حفتر مع عدد من أبناء الزنتان والذي أكد لهم من خلاله أن مناطق الوطية وصرمان وصبراتة ليست ذات أهمية المعركة وأن المهمة انتهت بوصول ما نسبته 70 في المائة من الإمدادات عن طريق الوطية.

ومع تلقي منسق القيادة بالزنتان بلقاسم قريش تنبيها من المشير حفتر بضرورة المساعدة في إعلام القوة المساندة عدم عصيان أية أوامر خاصة تلك المعنية بالانسحاب.

آخر القوات الموجودة في القاعدة بحسب المصدر غادرت القاعدة قبل دخول الوفاق إليها بخمس ساعات فيما غادرها الضباط قبل ذلك بتسعة أيام وقبلها بثمانية عشر يوما غادر سرب مقاتلات سلاح الجو المكان واصفا البقاء فيها بعملية انتحار.

وشبه المصدر الغارات التي دمرت دشما موجودة بالقاعدة قبل الانسحاب بساعات بتلك التي حدثت في 2011.

تحدث المصدر كذلك عن وجود تواطؤ داخل القاعدة أدى لاستهداف قادتها ومنهم الرائد أسامة أمسية الذي تم استهدافه بعد ثوان من تشغيله لهاتفه المحمول إضافة لقصف استهدف عددا من القادة منهم المقدم حامد الجروي ورفيقه محمد المجعون.

ما حدث لقاعدة الوطية كان لتركيا فيه الدور الأكبر وهو ما أكد عليه المصدر بإشارة لتعجلهم الانسحاب نتيجة لقصف بصواريخ توماهوك قادمة من بارجة تركية مرابطة على سواحل ليبيا.

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