العقوري: دعوة المستشار صالح لزيارة روما تأتي ضمن محاولة إيطاليا لعب دور أكبر بالملف الليبي

ليبيا – رأى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري أن الدعوة الإيطالية لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح لزيارة روما تأتي فعلياً ضمن محاولة إيطاليا لعب دور أكبر بالملف الليبي والمساهمة أيضاً في دعم استقرار البلاد.

العقوري وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الثلاثاء قال إن هناك قلقاً إيطالياً من أن تؤثر تداعيات تدهور الأوضاع في ليبيا على مصالح روما سواء ما يتعلق باستثماراتها بالمجال النفطي حيث تعد الشريك الاقتصادي الأول لليبيا أو بتخوفها من ملف الهجرة غير الشرعية خصوصاً أنها تعد أقرب الدول الأوروبية جغرافياً لليبيا.

ولم يستبعد العقوري أن يتضمن جدول زيارة صالح مناقشة المبادرة التي طرحها مؤخراً كونها تتضمن أفكاراً جيدة تستحق الاهتمام فيما يتعلق بحلحلة الأزمة الراهنة وبدء حوار يؤدي إلى الاستقرار.

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