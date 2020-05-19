اللواء مادي: القوات المسلحة أصبحت الآن في حرب مباشرة مع تركيا بكامل قواتها

ليبيا – قال اللواء إدريس مادي أمر المنطقة العسكرية الغربية التابعة للجيش إن قوات الجيش انسحبت من قاعدة الوطية دون أي خسائر بعد أسابيع متواصلة من قصف البوارج الحربية والطيران التركي للقاعدة.

اللواء مادي وفي تصريح إذاعي عبر راديو ”الزنتان” أمس الاثنين أشار إلى أن قوات الجيش أصبحت الآن في حرب مباشرة مع تركيا بكامل قواتها وآلياتها العسكرية الحديثة.

وحول أسباب الانسحاب من الوطية، أوضح مادي أن البقاء فيها كان بمثابة عملية انتحار على حد تعبيره، لافتا إلى أن الوطية قاعدة عسكرية في مكان مفتوح وهي تحت القصف الدائم طوال 24 ساعة بكافة أنواع الصواريخ.

وأضاف اللواء مادي أن الحرب على الأرض دائما لصالح الجيش ولم تستطع عناصر الميليشيات تحقيق التقدم حتى لشبر واحد أمام قواتنا.

وذكر أن الانسحاب الكامل كان تحت غطاء جوي وتأمين جميع الأرتال والآليات والأفراد مما جعل عناصر الميليشيات تدخل للقاعدة ولا يوجد بها أي جندي أو سلاح فعال.

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