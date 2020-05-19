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تسجيل 3 هزات أرضية شرق ليبيا

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سجلت محطات الرصد العالمية ثلاث هزات أرضية اليوم الثلاثاء في منطقة شرق البحر المتوسط على بعد حوالي 250 كيلومترا شمال شرق طبرق، بواقع 5.4 درجات للهزة الأولى و4.6 للهزة الثانية والثالثة على مقياس الزلازل. وشهدت هذه

المنطقة العديد من الهزات في الأيام القليلة الماضية بنفس الموقع، بحسب ما تم نشره من معلومات على الصفحة الرسمية التابعة للمركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء.

ويبعد المركز السطحي لهذه الهزات الثلاث عن ليبيا نظرا لوقوعه شرق البحر المتوسط لكن بالإمكان الشعور بها في المناطق القريبة من السواحل الشرقية دون أن يكون لها تأثير ملموس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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