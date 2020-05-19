المرصد السوري :ارتفاع عدد مرتزقة أردوغان في ليبيا إلى 9600 شخص

بوابة إفريقيا الإخبارية/ سوزان الغيطاني |

19 May, 2020

أعلن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن وصول دفعة جديدة من مرتزقة أردوغان إلى ليبيا ليبلغ بذلك إجمال عددهم 9600 شخص بالإضافة إلى 3300 شخص آخر وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب.

وقال عبد الرحمن في تصريح خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه أن دفعة المرتزقة الجديدة التي وصلت لليبيا تضم مئات المقاتلين من الفصائل السورية الموالية لتركيا موضحا أنه تم إرسال نحو 180 طفل تتراوح أعمارهم بين الـ 16 – والـ 18 غالبيتهم من فرقة “السلطان مراد”، جرى تجنيدهم للقتال في ليبيا عبر عملية إغراء مادي.

وأكد عبد الرحمن أن المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق مزيداً من القتلى في صفوف المرتزقة جراء المعارك الدائرة على محاور عدة داخل الأراضي الليبية، وبذلك ترتفع حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا، إلى 304 مقاتل بينهم 17 طفل دون سن الـ 18، كما أن من ضمن القتلى قادة مجموعات ضمن تلك الفصائل مشيرا إلى أن القتلى من فصائل “لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه”.

ولفت عبد الرحمن أن القتلى قتلوا خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.