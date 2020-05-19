أفضل الأنظمة التعليمية في العالم.. أين ليبيا؟

“التعليم هو أقوى سلاح يمكنك استخدامه لتغيير العالم” هذا ما قاله نيلسون مانديلا، أما الشاعر أحمد شوقي فقال “العلم يبني بيوتًا لا عماد لها والجهل يهدم بيت العز والكرم”.

قد لا نكون محظوظين بما فيه الكفاية لنُولد في بلدان فيها أفضل أنظمة التعليم، وبعض الطلاب معجبون بنظامهم التعليمي المحلي، وهناك البعض ممن يسافرون إلى الخارج والعيش بمفردهم، وهذا فيه بعض الإيجابيات مثل تحمل المسؤولية، وتعلم ثقافات أخرى وتحسين المستوى الاقتصادي على المدى البعيد.

مجلة “Ceoworld” الأمريكية نشرت تصنيفًا لأفضل الأنظمة التعليمية في العالم، اعتمدت فيه معيارين هما جودة التعليم وفرصة التعليم.

وقد أجريت الدراسة في الفترة ما بين يناير وأبريل من عام 2020 وقد تلقت المجلة أكثر من 196 ألفا و 300 رد، وبناءً على هذه الردود قامت بتصنيف البلدان ذات النظم التعليمية الأفضل.

وتأتي المملكة المتحدة “بريطانيا” في المركز الأول، إذ أنها تمتلك أكثر نظام تعليمي متطور في العالم، وحصدت 78.2 من 100 في معيار جودة التعليم، و 69.79 من 100 في معيار فرصة التعليم.

واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الثاني، أستراليا ثالثًا، هولندا رابعًا، والسويد في المركز الخامس.

وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز 20 عالميًا، والأول عربيًا، وحصد 64 درجة في جودة التعليم، و 52.94 درجة في فرصة التعليم.

أما ليبيا فقد احتلت المركز العاشر على المستوى العربي، وحصدت 27.9 نقطة في جودة التعليم، 40.3 في فرصة التعليم، وجاءت في المركز 89 عالميًا.

أما الدولة الثانية على المستوى العربي فهي المملكة العربية السعودية، وجاءت في المركز 38 عالميًا، وثالثًا الكويت في المركز 44 عالميًا.

رابعًا جاءت البحرين [ 51 عالميًا ] ، خامسًا تونس [ 59 عالميًا ] ، سادسًا عٌمان [ 64 عالميًا ] وقطر سابعًا عربيًا [ 67 عالميًا ] ، ثامنًا لبنان [ 82 عالميًا ] وتاسعًا الأردن.

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