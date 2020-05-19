برلمانيون أوربيون: تعزيز مهمة «إيريني» في ليبيا يوقف تدفق المهاجرين

أكد برلمانيون أوروبيون عن حزب الرابطة الإيطالي، أنه بحسب أحدث البيانات فإن الزيادة في عمليات هبوط المهاجرين غير الشرعيين على الساحل الإيطالي تزداد بنسبة 400 % مقارنة بالعام الماضي.

وقال أعضاء البرلمان الأوروبي عن حزب الرابطة الإيطالي «أناليزا تاردينو وماركو كامبومينوسي ومارا بيزوتو وسلفيا ساردونى»، في بيان لهم: “هذه الزيادة تبعث على القلق في ظل حالة الطوارئ الصحية لفيروس كورونا مما يضع السلطات المحلية في وضع صعب للغاية ويمثل خطرًا على صحة المواطنين”، وفقا لما نقلته وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء.

وأضاف البرلمانيون “كتبنا رسالة إلى نائب رئيس المفوضية الأوروبية مشددين على الحاجة الملحة لاتخاذ إجراء من أوروبا لوقف هذه الظاهرة غير المقبولة والخطيرة، ولمكافحة الاتجار بالبشر ومنع أزمة هجرة كبيرة لإيطاليا والقارة بأسرها”.

وأشار البيان إلى أن الأعضاء يقدمون مقترحات إلى الاتحاد الأوروبي لإصلاح نظام اللجوء الأوروبي تتمثل في تعزيز مهمة إيريني في ليبيا لوقف هبوط المهاجرين وفرض حصار بحري.