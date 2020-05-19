مروان: سنستخدم الوطية لضرب أي أهداف تهدد أمن المنطقة الغربية

ليبيا – وجه آمر المنطقة العسكرية طرابلس التابعة للرئاسي اللواء عبد الباسط مروان التحية لمسلحي الوفاق بعد دخولهم قاعدة عقبة بن نافع الجوية بعد أكثر من 100 ضربة جوية تركية خلال اليومين الماضيين.

مروان وفي تصريحات لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الاثنين زعم بأنه بعد سيطرة مسلحيهم على القاعدة أصبحت سماء المنطقة الغربية مؤمنة بالكامل ، مضيفاُ بأن مسلحيهم سيستخدمون قاعدة عقبة بن نافع لضرب أي أهداف تهدد أمن المنطقة.

وتابع :” أن سيطرة قوات الوفاق على قاعدة الوطية الجوية جاء نتيجة عمل دؤوب ومستمر وتظافر الجهود لرفع الظلم والمعاناة على سكان طرابلس”.

وتوجه مروان لحكماء المنطقة الغربية بالرجوع لحضن الوطن للحفاظ على النسيج الاجتماعي الذي تضرر بفعل ما وصفه بـ”العدوان الذي شنه حفتر على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية