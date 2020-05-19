الفقيه: تحرير الوطية من علامات خروج حفتر من المشهد قريبًا

ليبيا – وصف عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة سليمان الفقيه ما وصفه بـ”تحرير قاعدة الوطية” ممن وصفهم بـ”ميليشيات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) بالصفعة القوية ، زاعماً أن “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) توالت عليه الانهزامات وخروجه من المشهد بات قريبًا .

الفقيه وفي تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين قال إنه على كل الليبين خاصة في شرق ليبيا وجنوبها الاستعداد وتهيئة الظروف للانضمام لحضن الوطن وإخراج كل من وصفهم بـ” المتمردين والانقلابين” ومن يؤمن بالتسلط وبقاء الأنظمة السابقة حسب تعبيره.

وأكد الفقيه أنه على ما وصفها بـ” الدول الداعمة لحفتر ” أن ترجع قبل فوات الأوان خاصا بالذكر مصر وفرنسا ، مرجعا ذلك إلى أن العلاقات مع الشعب هي التي تدوم وليست مع أشخاص.

الفقيه إختتم تصريحه بالقول:” على حكومة الوفاق أن تميز بين الدول الداعمة لحفتر فربما هناك دول يرجى رجوعها وتراجع مواقفها كالجارة مصر وينبغي الحزم مع الدول التي ليس لها مبرر مقبول أو غير مقبول فعليهم أن يكونوا واضحين معهم ويجب مقاضاتهم محليا ودوليا”.

يشار إلى أن مسلحي الوفاق قد تمكنوا صباح أمس الأثنين من دخول قاعدة عقبة بن نافع الجوية بعد أكثر من 100 ضربة جوية تركية خلال اليومين الماضيين.

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