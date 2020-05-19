دبرز: بعد تحرير الوطية عملية عاصفة السلام مستمرة لتحرير البؤر الموبوءة بقوات حفتر

ليبيا – زعم عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 بلقام دبرز أن تحرير قاعدة الوطية الجوية يمثل ضربة قاصمة لما وصفها بـ”مليشيات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) على جميع المستويات.

دبرز وفي تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الاثنين قال:” إن تحرير الوطية يعني الكثير لحكومة الوفاق؛ فبزوال مليشيات المتمرد حفتر منها يزول خطرها من ليبيا عامة والمنطقة الغربية والعاصمة طرابلس خاصة”، مبينا أن من قاعدة الوطية استهدف ما وصفه بـ”طيران حفتر” (السلاح الجوي الليبي) كل المدن الغربية بضرباته.

وزعم بأن القاعدة كانت محطة إمداد لمن وصفهم بـ”المرتزقة والمقاتلين” ، منوها بأن ما وصفه بـ”تحرير الوطية” له تأثير استراتيجي لكونها آخر معاقل “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) في أقصى الغرب والساحل الغربي .

وأكد على استمرار عملية “عاصفة السلام” (العلية المشتركة بين مسلحي الفاق وتركيا) لتحرير كل ما وصفها بـ” البؤر الموبوءة بمليشيات حفتر وأفعالها الشيطانية”، على حد وصفه.

يشار إلى أن مسلحي الوفاق قد تمكنوا صباح أمس الأثنين من دخول قاعدة عقبة بن نافع الجوية بعد أكثر من 100 ضربة جوية تركية خلال اليومين الماضيين.

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