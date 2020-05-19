باشاآغا: فرص نجاح حفتر أصبحت معدومة

ليبيا – وجه عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا التحية لمسلحي الوفاق بعد دخولهم قاعدة عقبة بن نافع الجوية بعد أكثر من 100 ضربة جوية تركية خلال اليومين الماضيين.

باشاآغا قال أن “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) أصبح صفرا على الشمال وباتت فرصة نجاحه معدومة على حد زعمه .

باشاآغا وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” أمس الاثنين قال :” أصبح حفتر الآن صفرا على الشمال، وباتت فرصة نجاحه معدومة! من الحكمة أن يعيد داعموه تفكيرهم في محاولتهم تقويض حلم الليبيين في الديمقراطية” حسب تعبيره.

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