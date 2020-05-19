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باشاآغا: فرص نجاح حفتر أصبحت معدومة

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – وجه عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا التحية لمسلحي الوفاق بعد دخولهم قاعدة عقبة بن نافع الجوية بعد أكثر من 100 ضربة جوية تركية خلال اليومين الماضيين.

باشاآغا قال أن “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) أصبح صفرا على الشمال وباتت فرصة نجاحه معدومة على حد زعمه .

باشاآغا وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” أمس الاثنين قال :” أصبح حفتر الآن صفرا على الشمال، وباتت فرصة نجاحه معدومة! من الحكمة أن يعيد داعموه تفكيرهم في محاولتهم تقويض حلم الليبيين في الديمقراطية” حسب تعبيره.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • انت من تستحق الاعدام ياخائن الوطنى وكلب المحتل التركى والعبرة بالنهاية فالجيش الوطنى مايزال يسيطر على غالبية البلاد ويمتلك ثروة النفط والمياه اشبعوا بالصحراء الغربية

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  • خوان اخر زمن يتباهى بالاحتلال التركى بلاده اى غباء واى حقارة لهذا الكلب الا يرى ان من خانوا الوطن ايام الاحتلال الايطالى فى مزبلة التاريخ بينما نفتخر بعمر المختار ياحمار واى انتخابات حرة بارادة شعبية سيفوز فى المشير خليفة حفتر وهو من سيحفر قبر اردوغان فالليرة التركية تنهار ياحمار وثورة الجياع فى تركيا قادمة !!!

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  • ديمقراطية غرغور وقاعدة براك الشاطئ والقره بوللى ودرنة وبنغازى وغلى وطبخ الرجال فى القدور فى مصراتة وقتلكم لعميد بلدية مصراتة المرحوم اشتيوي وخطفكم لبانون وغيره وتحالفكم مع المجرمين وتسميتهم ثوارا لقمع الحريات باسم نكبتكم التى تسمونها تورة وهى فوضى عارمة وحكم الغابة افضل منها مليون مرة فاى تورة هذه التى تجلب الاستعمار والرجعية لحكم الشعب ؟

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