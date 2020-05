مالية الوفاق : إحالة مرتبات شهر مايو لمصرف ليبيا المركزي

أعلنت وزارة المالية في حكومة الوفاق غير المعتمدة،اليوم

الثلاثاء، إحالة مرتبات شهر مايو إلى مصرف ليبيا المركزي .

وأوضحت الوزارة في بيان لها، عبر الصفحة الرسمية بموقع

التواصل الاجتماعي” فيسبوك “، أنها قامت بتسليم أذونات الصرف الخاصة بمرتبات

شهر مايو، لجميع الجهات الممولة من الخزانة العامة إلى إدارة العمليات المصرفية بالمصرف

المركزي.

