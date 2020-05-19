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سيالة: تحرير الوطية جسر عبور للدولة المدنية

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – وجه وزير خارجية الوفاق محمد سيالة التحية لمسلحي الوفاق لدخولهم قاعدة عقبة بن نافع الجوية بعد أكثر من 100 ضربة جوية تركية خلال اليومين الماضيين.

سيالة قال بحسب المكتب الاعلامي لوزارته إن ما وصفها “انتصارات قوات الوفاق” على الأرض هي وفاء لدماء “الشهداء” وتحقيقاً لنصر مؤزر وجسر عبور للدولة المدنية الديمقراطية التي يأمل الليبيون تحقيقها حسب زعمه.

وأكد على أنهم سيعملون بكل قوة مع كل القوى الدولية المحبة للسلام لترسيخ العدالة وبناء دولة مدنية ديمقراطية ينعم فيها كل الليبيين بالحرية والعدالة حسب تعبيره.

وأشار إلى عزمهم العمل العمل مع كل الوزارات المعنية على توثيق كل ما وصفها بـ”انتهاكات الدول الداعمة لحفتر” ون أن يشير إلى قصف الطائرات التركية للمساعدات الطبية وامدادات الحكومة الليبية لمناطق سيطرتها غرب البلاد الغذائية والمخصصة لمكافحة فيروس كورونا والوقود.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • اى دولة مدنية يازبالة واردوغان يعلن انها جزء من الدولة العثمانية كفاية تخاريف الخرفان فهل تقيموا دولتكم فى الصحراء الغربية اشبعوا بها كفاية على الجيش الوطنى النفط

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  • يجب اغتيال هذا الوقح وامثاله ليكون عبرة لمن خان الوطن ويطبل للاتراك الانجاس

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  • دولة الفوضى والانقسامات, السراج قاعد على الكرسي بيلعب بمصير البلد ويوقع اتفاقيات بقوت الشعب الليبي. اي شرعية هذه. اين البرلمان الليبي؟؟ لماذا لا يسحب الثقة من السراج الخائن

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