امغيب: قطر تدعم المليشيات وتدفع مرتبات المرتزقة في ليبيا وتركيا المستفيد الأول والأخير

ليبيا – أعرب عضو مجلس النواب عن عدم استغرابه من فرح وتهليل القطريين والأتراك بسيطرة المليشيات والمرتزقة على قاعدة عقبة بن نافع.

امغيب لفت في تدوينه له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” إلى أن قطر هي من تدعم المليشيات وتدفع مرتبات المرتزقة وتركيا هي المستفيد الأول والأخير من كل ماحدث ويحدث.

وأضاف :” الأمر الذي لم استطيع استيعابه أو تصديقه هو فرح بعض من يدعون إنهم من أبناء هذا الوطن وينتمون لهذه الأرض بالغزو التركي لأرضنا التي رويت بدماء الشهداء من الآباء والاجداد في مواجهة الإحتلال العثماني والإيطالي، بعد تحرير البلاد بإذن الله لابد من اجراء تحليل DNA لمعرفة لمن ينتمي هؤلاء ؟”.

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