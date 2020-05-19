رشوان لداعمي أردوغان :الخلاف عماكم وفتحتم البلاد للاستعمار

حذر السياسي الليبي سعيد رشوان الداعمين للتدخل التركي في ليبيا مؤكدا أن الخلاف الوطني أصابهم بالعمى حتى فتحوا البلاد لاستعمار تاريخي خارجي.

وقال رشوان في تدوينة له بموقع “فيسبوك” بعنوان “قبل فوات الأوان” “في حديث للرئيس التركي (رجب طيب) اوردوغان أمس عبر اجتماع مجلس الوزراء التركي هدد من اعتبرهم معارضي التوسع التركي في المنطقه” مضيفا أن أردوغان قال إن “تركيا لها جذور في المنطقة وكشف أن طموحه في بناء تركيا الكبري من البلقان إلى شمال إفريقيا وحتي جنوبها” وتابع أنه “نصح مهدداً ما اسمائهم بالمعارضين لمشروع تركيا أن يراجعوا موقفهم قبل فوات الأوان”.

واعتبر رشوان أن تصريحات أردوغان هي غطرسة وجنون متوقعا نهايته قريباً جداً متسائلا “هل الذين يرقصون فرحا بتدخله في ليبيا يعوا جيدا ويتابعون ما يجري في المنطقة وأهداف هذا الرجل التوسعية العنصرية؟” “وهل يعتقدوا أن تدخل اردوغان إلى جانبهم عمل خيري وتحولت تركيا إلى جمعيه خيريه من أجلهم” “وهل يعتقدوا أن اردوغان بهزيمته للجيش الليبي لا سامح الله تكون ليبيا وصلت رأس النخلة؟”.

وأضاف موجها حديثه لمؤيدي أردوغان “أنتم عماكم الخلاف الوطني حتى فتحتوا بلدكم لاستعمار تاريخي خارجي أنتم تسقطون بلدكم في يد أجنبي حاقد يريد أن يحولكم إلي رعايا له أنا متأكد من هزيمة هذا الرجل المستبد والفاسد سياسياً ومريض بجنون العظمة”.

وتابع “من يريد أن يرجع سلطة الباب العالي في ليبيا ويكون خادماً لها كما كان عليه اجداده له كامل الحرية أما الذين رفضوا الباب العالي قديما ورفضوا سلطة الميري ولم يكون سلاح إلا الإيمان في وقتها لن يرضوا به مجددا مهما بلغ به من قوة الخيانه والعمالة”

وتساءل “هل يمكن التفاهم قبل فوات الأوان وتندثر ليبيا إلي شرقيه وغربيه وجنوبيه أو اكثر؟”