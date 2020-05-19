أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، الثلاثاء، أن الطقس سيكون معتدل على مناطق الشمال الغربي، و تتراوح درجات الحرارة بين 23 و26 درجة مئوية، تصل إلى 32 درجة مئوية على أبونجيم.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم، أن درجات الحرارة ستكون مرتفعة على مناطق الخليج والشمال الشرقي، حيث تتراوح بين 37 و43 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا ملحوظًا غدًا، خاصة على المناطق الساحلية حيت تتراوح بين 25 و30 درجة مئوية، مع احتمال ظهور ضباب هذة الليلة والصباح الباكر، وتكون الحرارة على مناطق الجنوب بين 35 و43 درجة مئوية.

وقال المركز أن السماء ستمون صافية على مناطق رأس اجدير و سرت و سهل الجفارة و الجبل الغربي والرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 23 و26 درجة مئوية، وتصل 32 درجة مئوية على أبونجيم.

بينما ستكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة على مناطق الخليج و سهل بنغازي و امساعد و الواحات و مراده وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 37 و43 درجة مئوية، ولا تتجاوز 30 درجة مئوية على طبرق.

وأشار إلى أن الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية في مناطق الجفرة و سبها و غات و غدامس و الحمادة، و خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 35 و40 درجة مئوية، وستظهر بعض السحب في مناطق الكفرة و السرير و تازربو والرياح متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 40 و44 درجة مئوية

The post الأرصاد : طقس معتدل على مناطق الشمال الغربي appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24