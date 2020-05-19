«العقوري»: دعوة إيطاليا لعقيلة صالح محاولة للعب دور أكبر بالملف الليبي

اعتبر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري، أن الزيارة التي يعتزم رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، القيام بها إلى إيطاليا بعد تلقيه دعوة رسمية من وزير خارجيتها لويجي دي مايو، محاولة من روما لعب دور أكبر في الملف الليبي.

وقال «العقوري»، في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط»، إن “الدعوة الإيطالية تأتي فعلياً ضمن محاولة إيطاليا لعب دور أكبر بالملف الليبي، والمساهمة أيضاً في دعم استقرار البلاد”.

وأضاف «العقوري» أن “هناك قلقاً إيطالياً من أن “تؤثر تداعيات تدهور الأوضاع في ليبيا على مصالح روما سواء ما يتعلق باستثماراتها بالمجال النفطي، حيث تعد الشريك الاقتصادي الأول لليبيا، أو بتخوفها من ملف الهجرة غير الشرعية، خصوصاً أنها تعد أقرب الدول الأوروبية جغرافياً إلينا”.

ولم يستبعد «العقوري» أن يتضمن جدول زيارة صالح مناقشة المبادرة التي طرحها مؤخراً، كونها “تتضمن أفكاراً جيدة تستحق الاهتمام فيما يتعلق بحلحلة الأزمة الراهنة وبدء حوار يؤدي إلى الاستقرار”.

وكان «دي مايو» قد أبدى ترحيب بلاده بمبادرة «صالح»، وذلك في إطار تشجيع الدبلوماسية الإيطالية لجميع المبادرات الرامية لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة، ووجه دعوة رسمية له لزيارة روما، لم يحدد موعدها بعد.