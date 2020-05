المرصد السوري : ارتفاع عدد مرتزقة أردوغان في ليبيا إلى 9600 مرتزقاً و 304 قتلى

أعلن

ما يسمى بالمرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء ، وصول دفعة جديدة من مرتزقة الرئيس

التركي رجب طيب أردوغان للمشاركة في العمليات العسكرية إلى جانب حكومة

الوفاق غير المعتمدة ضد الجيش، ليبلغ بذلك إجمالي عددهم 9600 شخص بالإضافة

إلى 3300 شخص آخر وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب.

وأوضح المرصد في منشور له، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل

الاجتماعي” فيسبوك”، أن دفعة المرتزقة الجديدة التي وصلت لليبيا تضم المئات من الفصائل السورية

الموالية لتركيا مبيناً أنه تم إرسال نحو 180 طفل تتراوح أعمارهم بين الـ 16 – والـ

18 غالبيتهم من فرقة “السلطان مراد”، جرى تجنيدهم للقتال في ليبيا عبر عملية

إغراء مادي.

وعلى صعيد متصل، وثق المرصد مزيداً من القتلى في صفوف المرتزقة

جراء المعارك الدائرة فى ليبيا، وبذلك ترتفع حصيلة القتلى إلى 304 ، بينهم 17 طفل،

كما أن من ضمن القتلى قادة مجموعات ضمن تلك الفصائل، مشيرا إلى أن القتلى من فصائل “لواء

المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه “.

وأشار المرصد إلى أن القتلى قتلوا خلال

الاشتباكات على محاور صلاح الدين، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس، ومحور مشروع الهضبة،

بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.

