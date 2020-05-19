المرصد السوري: قتلى “مرتزقة تركيا” في ليبيا تجاوزوا الـ 300

تقرير 218

ما يزال المرصد السوري لحقوق الإنسان يتابع من كثب عملية نقل النظام التركي للمرتزقة السوريين من الفصائل الموالية لأنقرة إلى طرابلس للقتال تحت راية حكومة الوفاق والقوات التابعة لها.

المرصد وفي آخر تقرير أرسله إلى 218 نيوز ظهر الثلاثاء كشف أن أعداد القتلى من المرتزقة ارتفع ليتجاوز سقف الـ300 قتيل وهي حصيلة ترتفع باستمرار منذ قدوم المرتزقة عقب هدنة الثاني عشر من يناير الماضي التي استغلتها أنقرة للزج بهم في القتال.

ومن خلال متابعاته كشف المرصد عن وصول دفعة جديدة تضم مئات المقاتلين ليبلغ العدد الإجمالي بحسب مصادره إلى 9600 مرتزق بينهم مجموعة غير سورية وعناصر من داعش، في حين بلغ عدد المجندين الذين وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب ما يقرب من 3300 مجند.

المرصد في كل تقرير له يؤكد على مسألة في غاية الخطورة وهي تجنيد أنقرة للأطفال من سوريا ، حيث وصل عددهم الإجمالي إلى 180 طفلا تتراوح أعمارهم بين الـ 16 والـ 18 غالبيتهم من فرقة السلطان مراد.

تقرير المرصد الأخير هو تأكيد جديد على تورط أنقرة في ليبيا عبر دعم المجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق، وهو ما يناقض تصريحات مسؤوليها بالبحث عن حل سياسي ويجعل منه اليوم عملية غير ممكنة التطبيق، بل أشبه بالمستحيلة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية